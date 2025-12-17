Cụ ông đạp xe tập thể dục bị nhóm người đe dọa, cướp tài sản ở TPHCM

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc bắt giữ nhóm thiếu niên dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 16/12, ông N.V.T. (70 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) đạp xe tập thể dục gần nhà. Khi đến bãi đất trống ở đường Liên ấp 1-2, ông bị một nhóm khoảng 10 người chặn xe.

Nạn nhân kể lúc bị nhóm người chặn đường, cướp tài sản (Ảnh: Lê Nhân).

Một số đối tượng cầm hung khí đe dọa, cướp chiếc điện thoại và hơn 300.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sự việc được người thân ông T. đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ và mời làm việc 12 đối tượng. Trong đó, đa số là người dưới 18 tuổi.

Cảnh sát nghi ngờ nhóm này gây ra thêm vụ cướp khác nên tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.