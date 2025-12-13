Lời khai nghi phạm cướp bông tai của bé gái ở TPHCM

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Lê Thị Bích Trâm (SN 1988) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trâm là nghi phạm cướp đôi bông tai của một bé gái 5 tuổi ở xã Tân Vĩnh Lộc.

Lê Thị Bích Trâm (phải) bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Trâm khai nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài. Tối 8/12, Trâm lái xe đạp điện, chở theo con gái 9 tuổi chạy trong hẻm Vĩnh Lộc.

Lúc này, nghi phạm thấy một nhóm trẻ đang vui chơi, trong đó có bé gái 5 tuổi đeo đôi bông tai vàng. Nghi phạm dừng xe, tiếp cận bé gái rồi lấy đôi bông tai của nạn nhân.

Sau khi gây án, Trâm đem tài sản vừa cướp được đi bán cho một tiệm vàng trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của anh Đ.H.T. về việc con gái 5 tuổi của anh bị người phụ nữ lấy đôi bông tai vàng.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến khoảng 13h30 ngày 11/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện Lê Thị Bích Trâm và con gái là L.N.B.A. (SN 2016) tại nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trâm đã thừa nhận hành vi cướp đôi bông tai bằng vàng của bé gái.