Doanh thu 143 tỷ đồng chỉ kê khai 144 triệu đồng để trốn thuế

Ngày 6/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bà M.T.H. (trú tại xã Krông Á) về tội Trốn thuế.

Bà H. là chủ hộ kinh doanh trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, cao su và các loại gỗ tạp. Sau đó, người này bán lại cho các doanh nghiệp thu mua để hưởng giá chênh lệch.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bà H. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện hộ kinh doanh của bà H. thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán.

Đến năm 2022, doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của hộ bà H. lên đến khoảng 143 tỷ đồng, nhưng doanh thu tự kê khai mức 144 triệu đồng. Qua đó, hộ kinh doanh này chỉ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khoảng 900.000 đồng.

Theo cơ quan công an, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, hộ kinh doanh M.T.H. không thực hiện việc kê khai, điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định. Hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.