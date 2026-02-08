Doanh thu 200 triệu và gần 3 tỷ đồng áp thuế như nhau: Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới. Theo nội dung kiến nghị, cử tri xã Đắk Mil đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp, việc áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng giống nhau là không hợp lý.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025, trong đó, đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Đồng thời, Luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với cá nhân kinh doanh.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập; cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập; cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

Theo Bộ Tài chính, quy định này bảo đảm sự thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, theo đó áp dụng thuế suất 15% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng và thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng.

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng, pháp luật cho phép lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, cá nhân được lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế nêu trên; nếu áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu thì được trừ mức 500 triệu đồng trước khi xác định thuế thu nhập cá nhân, với tỷ lệ tính thuế được quy định theo từng ngành nghề cụ thể.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến tháng 10/2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh hoạt động thường xuyên. Với các quy định hiện hành, Bộ Tài chính ước tính khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế, chiếm gần 90% tổng số hộ kinh doanh. Phần lớn số cá nhân kinh doanh còn lại có doanh thu trong khoảng từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính khẳng định, các quy định về thuế đối với cá nhân kinh doanh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh doanh hiện nay, qua đó góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho đa số cá nhân kinh doanh và tạo động lực khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh.