Hộ kinh doanh có thể được tính thuế trên doanh thu ổn định trong 2 năm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến lần thứ hai đối với dự thảo Nghị định quy định về việc khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. So với bản dự thảo trước, nội dung lần này đã được hoàn thiện và bổ sung nhiều quy định chi tiết hơn sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Đề xuất hộ kinh doanh được tính thuế trên doanh thu ổn định trong 2 năm

Theo dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp doanh thu vượt mức này, thuế thu nhập cá nhân sẽ được xác định theo hai phương pháp, tùy theo quy mô doanh thu và lựa chọn của người nộp thuế.

Cụ thể, với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng, thuế có thể được tính trên cơ sở thu nhập chịu thuế, tức là doanh thu trừ chi phí hợp lý phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sau đó nhân với thuế suất tương ứng.

Mức thuế suất được đề xuất là 15% đối với doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; 17% với doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; và 20% đối với doanh thu trên 50 tỷ đồng. Riêng thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản không áp dụng cách tính này.

Đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, dự thảo cho phép được lựa chọn nộp thuế theo phương pháp tính trên thu nhập hoặc nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Trong trường hợp nộp thuế theo doanh thu, phần doanh thu tính thuế là doanh thu vượt trên 500 triệu đồng mỗi năm. Nếu hộ kinh doanh có nhiều địa điểm hoặc nhiều ngành nghề, người nộp thuế được trừ tối đa 500 triệu đồng vào tổng doanh thu trước khi tính thuế và được quyền lựa chọn địa điểm hoặc ngành nghề để áp dụng mức trừ này.

Thuế suất tính trên doanh thu được quy định theo từng lĩnh vực. Trong đó, hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng mức 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 2%; cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp áp dụng mức 5%; sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 1,5%; cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số như trò chơi điện tử, phim, nhạc, quảng cáo số là 5%; các hoạt động kinh doanh khác áp dụng mức 1%.

Riêng đối với hộ, cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động lưu trú), thuế thu nhập cá nhân được tính bằng 5% trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng mỗi năm.

Người dân tại phố cổ Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo dự thảo, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân mà hộ kinh doanh lựa chọn sẽ được áp dụng ổn định trong thời gian hai năm liên tiếp kể từ năm đầu tiên thực hiện. Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nhưng trong hai năm liên tục phát sinh doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng, từ năm tiếp theo sẽ phải chuyển sang phương pháp tính thuế trên thu nhập.

Hộ kinh doanh nào không phải dùng hóa đơn điện tử?

Về hóa đơn, dự thảo quy định hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối, truyền dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 70/2025.

Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh và sử dụng chung một mã số thuế, hóa đơn phải thể hiện đầy đủ địa chỉ của từng địa điểm phát sinh giao dịch.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, dự thảo không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và có nhu cầu sẽ được cơ quan thuế khuyến khích, hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp hộ kinh doanh chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn, người nộp thuế phải thực hiện khai và nộp thuế trước, sau đó cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh giao dịch.

Dự kiến, nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.