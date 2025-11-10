Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu mồm ở Hà Nội
(Dân trí) - Mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế taxi cùng hãng đánh chảy máu mồm. Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.
Chiều 10/11, chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, chiều 9/11, tại đường Cổ Linh, phường Long Biên, hai tài xế xe công nghệ của cùng một hãng xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông.
Sau đó, tài xế xe máy đã bị tài xế ô tô đánh chảy máu mồm. Nhân chứng khi đó quay lại cảnh tài xế xe máy nằm gục trong ô tô nhưng lại bị lái xe ô tô liên tục kéo, bắt ra ngoài.
Công an địa phương đang xác minh nguyên nhân vụ việc.