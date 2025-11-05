Nữ sinh lớp 8 gãy 3 xương sườn sau khi bị đánh trong nhà vệ sinh ở TPHCM

Liên quan đến vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TPHCM, chiều 5/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị A., mẹ của nạn nhân cho biết, con chị đang là học sinh lớp 8.

Sau khi bé bị bạo hành, gia đình đã đưa bé đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn. Do công việc bận và con chị đang phải thi học kỳ, chị đã xin bệnh viện được đưa con về nhà để tiện chăm sóc và không bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Nữ sinh bị quật ngã xuống nền và bị tấn công nhưng chỉ biết ôm đầu chịu trận (Ảnh: Phạm Diện).

Chị A. cho biết, hiện tinh thần con gái vẫn chưa ổn định, thường xuyên hoảng sợ sau vụ việc.

Theo lời chị, trước khi đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đã mời phụ huynh lên làm việc cùng Ban giám hiệu và gia đình các học sinh tham gia đánh con chị. Tại buổi làm việc, các phụ huynh đã nhận lỗi và xin bồi thường chi phí thăm khám, nên chị A. đã bỏ qua, không làm lớn chuyện.

Tuy nhiên, tối 4/11, đoạn clip ghi lại cảnh con gái bị đánh hội đồng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến chị bàng hoàng và ám ảnh.

“Tôi cảm thấy đau xót khi xem clip con mình bị bạo hành. Tôi sẽ làm đơn tố cáo để sự việc được xử lý đúng quy định pháp luật”, chị A. nói.

Chị A. cho biết thêm, sáng 5/11, chị đã làm việc với công an địa phương, đại diện nhà trường và phụ huynh của nhóm học sinh liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh trước khi đánh hội đồng (Ảnh: Phạm Diện).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh và đánh hội đồng. Trong clip, nữ sinh này bị nhiều bạn nữ khác bao vây trong phòng vệ sinh của trường. Nhóm này liên tục chỉ tay vào mặt nạn nhân, tra hỏi và dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm.

Sau đó, nhóm nữ sinh lao vào đánh hội đồng bạn ngay trong nhà vệ sinh. Thời điểm này, có nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn reo hò, cổ vũ.

Nữ sinh bị quật ngã xuống nền, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Nhóm học sinh chỉ dừng lại khi một thầy giáo từ bên ngoài phòng vệ sinh lớn tiếng quát. Vụ việc xảy ra vào ngày 31/10 tại khu vực nhà vệ sinh Trường THCS An Điền.