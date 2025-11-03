Công an điều tra vụ học sinh bị đánh nguy kịch ở Thanh Hóa

Ngày 3/11, ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh bị nhóm bạn cùng trường hành hung dẫn đến nguy kịch.

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 31/10, trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. (lớp 10 Giáo dục thường xuyên) đang ngồi xem điện thoại tại phòng E302 thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường xông vào đánh.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng học sinh nguy kịch, lãnh đạo nhà trường đã liên hệ Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) đề nghị cử xe cấp cứu tới và đồng thời thông báo cho gia đình em T..

Khoảng 9h25 cùng ngày, xe của Bệnh viện An Việt đã đến chở T. đi cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Công an xã Triệu Sơn đã vào cuộc, xác định được 4 học sinh tham gia đánh T..

Theo ông Lê Hoằng Bá Huyền, dù các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng và tiên lượng xấu, đến chiều 1/11, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã đề nghị gia đình đưa học sinh về nhà chăm sóc.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cũng đã cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc học sinh và phối hợp với công an trong quá trình điều tra vụ việc.