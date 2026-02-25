Đến trước trụ sở công an để giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/2, Công an phường An Cựu, thành phố Huế thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (SN 2005, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) về việc bị đối tượng lạ liên hệ để lừa đảo.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nội dung trình báo, ngày 22/2, chị V. đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê, phường Phú Xuân. Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Đến trưa 23/2, một người sử dụng điện thoại liên hệ, thông báo đã nhặt được tài sản và hẹn chị V. đến trụ sở Công an phường An Cựu để trao trả.

Trước trụ sở công an, chị V. gặp một nam thanh niên tự giới thiệu tên Tuấn, xưng là cán bộ Công an phường An Cựu. Đối tượng này đưa ra nhiều thông tin gian dối và cho biết đang giữ chiếc điện thoại của nạn nhân, yêu cầu chị chuyển 6,5 triệu đồng để “giải quyết dân sự”, nhận lại tài sản.

Do tin tưởng, chị V. đã chuyển 4 triệu đồng theo yêu cầu (vì không đủ số tiền như đối tượng đưa ra). Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại. Tuy nhiên, sau đó đối tượng không trao trả tài sản như cam kết. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V. đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu đã khẩn trương truy xét và xác định đối tượng giả danh là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú tại phường Phú Bài, thành phố Huế).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi làm việc, liên hệ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, thủ tục hành chính cần trực tiếp thông qua trụ sở cơ quan chức năng hoặc cán bộ có thẩm quyền. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người tự xưng là cán bộ để “giải quyết” vụ việc, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.