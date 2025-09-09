Bị “bắt cóc online”, nam sinh viên chuyển gần 500 triệu đồng cho kẻ xấu

Ngày 9/9, thông tin từ Công an thành phố Huế, đơn vị đang làm rõ vụ việc một nam sinh viên trên địa bàn bị “bắt cóc online”, tống tiền người thân.

Trước đó, vào lúc 13h50 ngày 27/8, em N.V.H. (SN 2006, tạm trú tại phường Phú Xuân), sinh viên của một trường đại học tại thành phố Huế, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người này tự xưng là công an, cho biết thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của nam sinh viên bị lộ lọt, các đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.

Cơ quan chức năng làm việc với nam sinh viên bị "bắt cóc online" (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng hướng dẫn em H. cài đặt ứng dụng Zoom, sau đó gọi video call để làm việc. Trong cuộc gọi, H. phát hiện có nhiều người đang mặc trang phục công an, làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy, có cả tang vật.

Các đối tượng giả danh công an yêu cầu nam sinh cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc điều tra.

Khi biết N.V.H. không có tiền, các đối tượng đã dựng chuyện nam sinh viên nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản số tiền 460 triệu đồng để nộp lệ phí.

Sau khi nhận được tiền người nhà gửi, H. đã 2 lần chuyển vào tài khoản của nhóm đối tượng lừa đảo.

Chưa dừng lại, lúc 11h30 ngày 28/7, các đối tượng tiếp tục yêu cầu H. thuê phòng tại một nhà nghỉ với mục đích tách biệt em với mọi người xung quanh. Tại đây, chúng yêu cầu em cởi bỏ áo quần để kiểm tra hình xăm và chụp ảnh lại.

Sau đó, chúng gửi hình ảnh cho người nhà N.V.H., thông báo em đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng, nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Gia đình nam sinh đã trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân. Sau một thời gian xác minh, cơ quan chức năng đã tìm được nhà nghỉ nơi em H. đang thuê để "làm việc" với nhóm đối tượng lừa đảo.