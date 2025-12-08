Nam thanh niên bị bắt cóc online, ép di chuyển qua nhiều tỉnh thành

Ngày 8/12, lãnh đạo Công an phường Phú Bài, thành phố Huế cho biết, các lực lượng chức năng đã giải cứu một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt cóc online.

Trước đó, vào chiều 5/12, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của N.T.H. (SN 2007, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về việc người này bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng gọi điện, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Phú Bài, thành phố Huế, hỗ trợ nạn nhân trở về với gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan chức năng, H. trình bày, các đối tượng liên tục gọi điện, dàn cảnh có người mặc trang phục công an, yêu cầu nạn nhân tham gia nhóm kín trên ứng dụng Zoom do chúng thành lập.

Nạn nhân bị thao túng tâm lý, đã 2 lần chuyển tiền, tổng cộng 5,5 triệu đồng vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Các đối tượng còn yêu cầu H. mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình, ép buộc di chuyển liên tục từ Thái Nguyên đến nhiều tỉnh, thành khác như Hà Nội, Thanh Hóa và thành phố Huế.

Trong quá trình di chuyển, H. được hướng dẫn truy cập vào ứng dụng của một tổ chức tài chính để làm hồ sơ vay số tiền 18 triệu đồng, sau đó bị ép chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của người khác.

Ngày 2/12, các đối tượng chuyển cho nạn nhân số tiền 2 triệu đồng để thuê nhà nghỉ tại phường Phú Bài, thành phố Huế, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo và được giải cứu.

Công an phường Phú Bài đã liên hệ với gia đình H. vào Huế đón con về nhà.