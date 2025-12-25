Bán 2 chỉ vàng, rút tiền tiết kiệm để gửi cho "cán bộ điều tra"

Ngày 25/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Thiệu Hóa đã liên tiếp phát hiện, kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân tránh bị thiệt hại số tiền lớn.

Khoảng 12h ngày 22/12, ông T.V.N. (SN 1962, trú tại xã Thiệu Quang, Thanh Hóa) đến Bưu điện xã Thiệu Hóa làm thủ tục rút tiền tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, ông N. có biểu hiện hoang mang, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên bưu điện đã kịp thời thông báo và phối hợp với Công an xã Thiệu Hóa để xác minh.

Làm việc với cơ quan công an, ông N. cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ, thông báo tài khoản ngân hàng của ông “liên quan đến một vụ án lừa đảo” và đe dọa sẽ bắt giữ nếu không chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Trước lời đe dọa, ông N. hoang mang, lo lắng nên đã đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút số tiền tiết kiệm 230 triệu đồng nhằm chuyển cho đối tượng.

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên bưu điện và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thiệu Hóa, vụ việc đã được ngăn chặn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà V.T.K. (SN 1955, trú tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa) có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thiệu Hóa.

Trên tay bà K. cầm một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tinh thần hoảng loạn, lo sợ.

Công an xã Thiệu Hóa tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm tình hình. Qua làm việc, bà K. trình bày khoảng 14h cùng ngày, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là “cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa”, thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng, yêu cầu bà hợp tác để điều tra.

Các đối tượng đe dọa, yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai. Do lo sợ, bà đã làm theo hướng dẫn, mang 2 chỉ vàng đi bán được hơn 28 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch thì được Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Công an xã Thiệu Hóa khuyến cáo người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi xưng danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát.