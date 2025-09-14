Đề nghị truy tố 5 đối tượng đánh nhau gây náo loạn ở Phú Quốc

Sáng 14/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 (tỉnh An Giang) đề nghị truy tố 5 bị can gây ra vụ ẩu đả tại quán bia trên địa bàn đặc khu Phú Quốc khiến 1 người bị thương.

Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc gồm: Nguyễn Đình Toàn (39 tuổi); Danh Nhu, Nguyễn Lê Bình (cùng 32 tuổi); Nguyễn Lê Thiện (28 tuổi) và Lê Văn Hữu (35 tuổi). Tất cả đều cư trú tại Phú Quốc.

Từ trái qua là Toàn, Thiện và Nhu (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc xảy ra tối 18/2, tại một quán bia hơi ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, nhóm của Nguyễn Đình Toàn và nhóm của Nguyễn Lê Thiện cãi cọ rồi đánh nhau.

Sau đó, Thiện chủ động gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Lê Bình cùng một số người bạn đến hỗ trợ. Hai bên tiếp tục cự cãi và lao vào đánh nhau cho đến khi một người bạn của Bình bị đánh bất tỉnh.

Ngày 25/2, các đối tượng bị Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) khởi tố, bắt tạm giam.