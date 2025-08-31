Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

Sáng 31/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm Trịnh Thị Thủy (47 tuổi, thường trú tại Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Thị Thủy bị bà L. (ở An Giang) tố giác có hành vi lừa đảo. Hiện không rõ tung tích Thủy ở đâu.

Theo công an xác minh, năm 2021, bà L. đã đồng ý nhận chuyển nhượng một thửa đất 123m2 tại đặc khu Phú Quốc từ Thủy với giá 1 tỷ đồng. Bà này đặt cọc 400 triệu đồng rồi phát hiện thửa đất này không thuộc quyền sở hữu của Thủy.

Công an tỉnh An Giang phát thông báo truy tìm Trịnh Thị Thủy (Ảnh: Công an cung cấp).

Thủy sau đó hứa giao cho bà L. hai thửa đất khác ở tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu bà L. trả thêm 420 triệu đồng. Tin lời, bà L. đã chuyển 220 triệu đồng cho Thủy.

Vài ngày sau, Thủy đưa cho bà L. hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình và đòi thêm 200 triệu đồng.

Nghi ngờ, bà L. đã nhờ bạn kiểm tra và phát hiện hai giấy chứng nhận đó là giả. Ngay lập tức, bà L. đã làm đơn tố giác và giao nộp các giấy tờ giả này cho cơ quan công an.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào biết thông tin về bà Trịnh Thị Thủy thông báo ngay cho Công an tỉnh An Giang theo địa chỉ: số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.