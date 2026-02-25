Dễ dàng lừa 5,6 tỷ đồng bằng chiêu lừa "đáo hạn ngân hàng"

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Hồng Chánh (SN 1969, trú tại khu phố 15, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 3/9/2025, Chánh đưa ra thông tin sai sự thật về việc có nguồn vay tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng. Sau đó, Chánh thỏa thuận vay của bà V.T.T.T. (SN 1975, trú tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) số tiền 5,6 tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Điều tra viên tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Chánh (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tin tưởng mối quan hệ làm ăn trước đó, bà T. đã chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân của Chánh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Chánh không thực hiện như cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân, chi tiêu khác, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra nhận định, đối tượng sử dụng thông tin gian dối để tạo lòng tin, khiến bị hại tự nguyện chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân thận trọng khi giao tài sản, cần xác minh rõ thông tin, mục đích và khả năng trả nợ của bên vay. Việc vay mượn nên được lập thành văn bản, có căn cứ pháp lý, phương thức thanh toán minh bạch. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được xử lý theo quy định.

Cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi nêu trên, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai (144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại 0694.349.286) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.