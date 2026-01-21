Tình huống pháp lý vụ chủ tiệm sửa điện thoại rút tiền tài khoản của khách

Ngày 21/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Thế Vũ, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai nêu quan điểm, căn cứ các thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Hữu Tài (SN 1990, trú phường Pleiku, Gia Lai) có dấu hiệu cấu thành tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Nguyễn Hữu Tài bị truy nã về hành vi nêu trên và đã bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ vào tối 16/1 khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Luật sư Thế Vũ, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai (Ảnh: Luật sư cung cấp).

Theo luật sư Thế Vũ, trong vụ việc này, bị can Nguyễn Hữu Tài đã lợi dụng việc được khách hàng giao điện thoại, sim và mật khẩu, sau đó truy cập trái phép vào ví điện tử và ứng dụng ngân hàng, thực hiện nhiều lần chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này thể hiện mục đích chiếm đoạt rõ ràng và được thực hiện thông qua phương tiện điện tử.

Về khung hình phạt, theo luật sư Thế Vũ, số tiền chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng thuộc trường hợp tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng.

Do đó, nếu đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, bị can có thể bị xem xét xử lý theo khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, đồng thời có thể bị phạt tiền 20-100 triệu đồng.

Luật sư Thế Vũ thông tin thêm, bên cạnh hình phạt trên, người phạm tội còn có thể bị buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, bị áp dụng hình phạt bổ sung như cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến lĩnh vực sửa chữa, kinh doanh thiết bị điện tử trong thời hạn nhất định.

Như Dân trí đã thông tin, tối 21/4/2025, khi nhận sửa điện thoại iPhone 13 Pro Max cho anh N.V.S. (SN 1995, trú xã Sơn Lang, Gia Lai), Tài yêu cầu khách để lại điện thoại, sim và mật khẩu màn hình.

Sau đó, Tài lắp sim của anh S. vào điện thoại của mình, đăng nhập ví điện tử ZaloPay và phát hiện tài khoản này liên kết với tài khoản ngân hàng BIDV trên ứng dụng SmartBanking.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài bị bắt giữ do có hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng đến sửa điện thoại (Ảnh: Công an phường Pleiku).

Tài đã 13 lần rút tiền từ tài khoản của anh S., chuyển về tài khoản cá nhân của mình, chiếm đoạt tổng cộng hơn 18 triệu đồng.

Nhận lại điện thoại, anh S. phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ tiền nên trình báo công an. Biết hành vi bị phát hiện, Tài đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Tài bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị phát lệnh truy nã. Khuya 16/1, Công an phường Pleiku phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn nên bắt giữ.