Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh bị khởi tố

Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Như Trường (sSN 1985), trú tại khu 5, phường Móng Cái 2.

Đỗ Như Trường, nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Móng Cái, bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam cho bị can Đỗ Như Trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng.

Thông qua các thông tin này, bị can tạo lòng tin và yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau khi nhận tiền, Đỗ Như Trường đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi trên xảy ra đối với nhiều bị hại tại phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra.