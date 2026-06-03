Đạo diễn Lê Minh vướng lao lý vì tạt chất bẩn vào nhà con nợ

Chiều 3/6, TAND khu vực 4 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, tức đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Lê Minh là đạo diễn của nhiều bộ phim như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình...

Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh C. (55 tuổi, ngụ TPHCM) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường cung cấp hàng hóa cho các khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh đang bị tạm giam (Ảnh: Thảo Nhân).

Năm 2016, trong một lần dự sự kiện, bà C. quen biết ông Minh. Từ đó, cả hai trở nên thân thiết và thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống.

Từ năm 2018, bà C. nhiều lần vay tiền của ông Minh để nhập rượu về kinh doanh. Tổng số tiền vay lên đến 800 triệu đồng và không tính lãi.

Đến cuối năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kinh doanh gặp khó khăn nên bà C. chưa thể thanh toán khoản nợ. Ông Minh sau đó khởi kiện và được tòa tuyên buộc bà C. phải trả 730 triệu đồng.

Tại cơ quan thi hành án, bà C. cam kết sẽ thanh toán khoản tiền trên, nhưng không thực hiện.

Chiều 4/9/2024, ông Minh nhắn tin nhờ ông Trần Quốc Thắng mua một hộp sơn, nhưng không nhận được phản hồi nên tự đi mua. Đồng thời, ông Minh lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi nylon rồi nhờ ông Thắng chở đến nhà bà C. ở quận Tân Bình (cũ).

Khoảng 17h45 cùng ngày, khi bà C. đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng bị tạt sơn màu hồng và ném mắm tép. Kiểm tra camera an ninh, bà C. phát hiện 2 người đi xe máy đã ném các túi chứa chất bẩn vào nhà nên trình báo cơ quan công an.

Tại tòa, ông Minh kêu oan và cho rằng hành vi tạt sơn, mắm tôm của mình là sai trái, nhưng đó là vi phạm hành chính chứ không cấu thành tội hình sự.

Ông Minh khai nhận bản thân và bà C. là bạn bè gần 20 năm. Bị cáo cho biết từng giúp đỡ bà C. rất nhiều, nhưng người phụ nữ không trả mà liên tục thất hứa.

Bị cáo Minh khai thêm rằng, bà C. còn lợi dụng các mối quan hệ của ông, nhân danh ông để mượn tiền người khác, và những người này sau đó đã gọi điện thông báo lại với ông.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa theo đề nghị của đại diện VKS để triệu tập bị hại, nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình xét xử.