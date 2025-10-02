3 người phụ nữ bị bắt vì mua bán số lô, đề qua Zalo

Công an xã Hạ Hòa (Phú Thọ) vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện bà Trần Thị Minh Loan (54 tuổi, trú ở xã Hạ Hòa) sử dụng điện thoại iPhone nhắn tin qua ứng dụng Zalo mua số lô, số đề của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (56 tuổi, xã Hạ Hòa) với số tiền hơn 5,2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phượng (49 tuổi, xã Hạ Hòa) bị phát hiện sử dụng điện thoại nhắn tin qua Zalo mua số lô, số đề của bà Lan với số tiền trên 13,8 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bà Lan khai nhận toàn bộ hành vi bán số lô đề cho bà Loan, bà Phượng với tổng số tiền hơn 19 triệu đồng.

Một người phụ nữ làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an xã Hạ Hòa đã lập biên bản sự việc, tạm giữ 3 chiếc điện thoại và báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên về hành vi Đánh bạc.

Công an xã Hạ Hòa đang mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.