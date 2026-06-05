Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 51 hóa đơn khống

Ngày 5/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can với Đinh Tiến Dũng (SN 1987, ở phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định. Cảnh sát cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can và áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Đinh Tiến Dũng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình điều tra cảnh sát xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2024 đến năm 2025, Dũng đã lập khống 51 hóa đơn, không phản ánh đúng các giao dịch phát sinh trên thực tế.

Các hóa đơn này sau đó được xuất bán cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên 51 hóa đơn khống là hơn 744 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.