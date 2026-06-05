Hiệu trưởng trường tiểu học bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ

Ngày 5/6, nguồn tin của báo Dân trí xác nhận ông N.V.Đ., Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vụ án nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông N.V.Đ., Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Công Nguyễn).

Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đ. do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ban hành và được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này phê chuẩn. Cơ quan chức năng cũng đã lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Đ. để phục vụ điều tra.

Trước đó vào ngày 1/4, ông Đ. đã bị UBND phường Bắc Gianh tạm đình chỉ công tác 75 ngày. Theo lãnh đạo phường Bắc Gianh, vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, tuyển dụng giáo viên hợp đồng và thu chi tài chính liên quan đến ông Đ..

UBND phường Bắc Gianh cũng yêu cầu ông Đ. phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và công việc đang đảm nhiệm cho người được phân công phụ trách điều hành nhà trường.