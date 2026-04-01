Thiếu niên 15 tuổi bị 3 người đánh bằng gậy sắt gây dập não, lún xương sọ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Quang Đại (SN 2002), Hà Văn Quyến (SN 2005) và Phùng Gia Bảo (SN 2011) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Đại, Quyến, Bảo sử dụng hung khí gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn xã Long Cốc, Phú Thọ (Ảnh: Thanh Tuấn).

Trước đó, cháu N.T.A (SN 2011, trú ở xã Minh Đài) bị một nhóm thanh niên dùng gậy sắt đánh gây thương tích khi đang đi chơi cùng bạn tại xã Long Cốc.

Cháu A. được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn trong tình trạng dập não, xuất huyết não và vỡ lún xương sọ vùng thái dương đỉnh trái.

Sau khi nhận đơn trình báo của người dân, Công an xã Long Cốc báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ và huy động 100% cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng liên quan.

Sau 15 giờ truy xét, công an xác định 3 đối tượng gây án gồm Đại, Quyến và Bảo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân Bảo đã rủ Đại và Quyến đi tìm đánh nhóm của N.T.A..

Khi gặp nhóm của A. tại khu vực xóm Măng 2, xã Long Cốc, các đối tượng dùng hung khí và chân tay tấn công gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần sâu sát hơn trong việc nắm bắt tâm sinh lý, quản lý chặt chẽ thời gian và các mối quan hệ xã hội của trẻ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.