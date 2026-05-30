Đánh hàng xóm vì hát karaoke quá to, 2 người bị khởi tố

Ngày 30/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Độ và Nguyễn Kim Hên (cùng ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là anh N.V.L. (25 tuổi), hàng xóm của Độ và Hên.

Hai đối tượng Độ và Hên (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, vụ việc xảy ra tại địa bàn ấp Hưng Thới 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Do bức xúc trước việc hàng xóm là anh L. thường xuyên mở loa kéo hát karaoke với âm lượng lớn dù đã được nhắc nhở nhiều lần, Hên và Độ đã đến nhà anh L. để trao đổi.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Tại đây, Độ và Hên đã dùng tay, chân đánh anh L., đồng thời sử dụng các vật dụng tại chỗ gồm ghế và gậy gỗ ném vào người nạn nhân.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương kịp thời phát hiện và can ngăn. Anh L. sau đó được đưa đi cơ sở y tế để điều trị.

Tại cơ quan công an, Độ và Hên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.