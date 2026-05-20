Khổ vì tiếng karaoke, có người ở TPHCM tính bán nhà

Chia sẻ với Dân trí, anh L.T.N. (SN 1984, ngụ phường Phú Thạnh) cho biết, gia đình anh sống trên đường Tô Hiệu, phường Phú Thạnh, hơn 10 năm nay.

Khoảng tháng 4/2025, sinh hoạt của gia đình bị ảnh hưởng khi một quán nhậu kết hợp mô hình hát với nhau xuất hiện gần nhà.

Tiếng karaoke dội thẳng vào nhà

Theo anh N., quán mở cửa cả tuần, thường phát nhạc từ 20h30 đến 22h, nhiều hôm kéo dài đến khuya. Những ngày đông khách hoặc tổ chức sinh nhật, âm thanh vang lên từ đầu giờ tối.

Anh N. làm kỹ sư. Ngoài giờ hành chính, anh thường phải trao đổi công việc với đối tác vào buổi tối. Tuy nhiên, tiếng ồn kéo dài khiến anh khó tập trung, việc nghỉ ngơi của cả gia đình cũng bị đảo lộn.

Quán hát với nhau ở phường Phú Thạnh bị người dân phản ánh gây ô nhiễm tiếng ồn (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Nhà tôi nằm sát quán nên chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tiếng khách hát dội thẳng vào nhà, rất khó chịu. Gần đây, thời tiết oi bức, nhưng cả nhà phải đóng kín cửa để bớt ồn. Không gian trong nhà bí bách, ngột ngạt. Tôi cảm giác như bị tra tấn tinh thần mỗi ngày”, anh N. chia sẻ.

Không chỉ anh N., các thành viên khác trong gia đình anh cũng bị ảnh hưởng. Cuối tuần, mọi người phải rời khỏi nhà để tránh tiếng nhạc kéo dài.

Người dân xung quanh cho biết, đã nhiều lần gọi điện phản ánh đến công an địa phương, tổng đài 1022 và gửi đơn đến UBND phường Phú Thạnh. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn chưa dứt điểm.

Từ tháng 12/2025, sau khi Nghị định 282/2025 có hiệu lực, quy định về tiếng ồn được siết chặt, quán ít hoạt động sau 22h. Dù vậy, từ 21h đến sát giờ nghỉ, âm thanh thường được mở lớn hơn.

Anh L.T.N. ám ảnh vì tiếng karaoke từ quán nhậu gần nhà (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhiều người dân cho rằng, việc xử lý hiện chưa đủ sức răn đe, trong khi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn kéo dài khiến cuộc sống của cư dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Có hôm tôi phản ánh từ 20h, nhưng gần 22h mới có người đến kiểm tra. Quán giảm âm lượng được một lúc rồi mở lớn trở lại. Tôi mong chính quyền xem xét lại việc cấp phép và quản lý loại hình kinh doanh này. Nếu hoạt động gây ảnh hưởng lớn đến khu dân cư thì cần xử lý dứt điểm”, anh N. bày tỏ.

Do lo ngại phát sinh mâu thuẫn, gia đình anh N. không dám trực tiếp sang nhắc nhở quán, chỉ phản ánh qua cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Anh N. cho biết, nếu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tiếp tục kéo dài, gia đình có thể phải chuyển đi nơi khác sinh sống dù đã gắn bó với khu vực này nhiều năm. Thậm chí, cha anh từng tính chuyện bán nhà để tìm nơi ở mới.

Tuy nhiên, anh N. cho rằng, ô nhiễm tiếng ồn đang trở thành vấn nạn chung tại TPHCM nên không ai chắc việc chuyển sang nơi khác có tránh được cảnh sống trong tiếng karaoke, loa kéo như hiện nay.

Ảnh hưởng sức khỏe

Tương tự, bà N.T.T.H. (SN 1954, ngụ phường Phú Thạnh), cũng bị ảnh hưởng tiếng ồn từ quán nói trên vào mỗi tối. Theo bà, người dân xung quanh vẫn có thể thông cảm nếu cơ sở kinh doanh tuân thủ giờ giấc và giữ âm lượng ở mức vừa phải.

Tuy nhiên, điều khiến bà bức xúc là quán thường mở nhạc lớn nhất vào khung giờ 20-22h, kèm tiếng trống và tiếng khách hát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Theo bà H., ở tuổi ngoài 70, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng rõ rệt do tình trạng ô nhiễm tiếng ồn kéo dài. Người lớn tuổi cần không gian yên tĩnh, nhưng nhiều hôm bà không thể ngủ vì âm thanh kéo dài liên tục.

Người phụ nữ cho biết, bản thân đang có bệnh nền và điều trị trầm cảm. Việc thường xuyên phải nghe tiếng nhạc lớn khiến tinh thần mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. "Có hôm không ngủ được, trằn trọc cả đêm. Nghe riết mệt mỏi tinh thần lắm”, bà H. chia sẻ.

Ứng dụng đo âm lượng ghi nhận có thời điểm tiếng ồn từ quán nhậu vượt quá 75dB (tương đương tiếng xe cộ vào giờ cao điểm) (Ảnh: Hoàng Hướng).

Không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người lớn tuổi, tiếng ồn còn tác động đến sinh hoạt của các thành viên khác trong gia đình. Con, cháu của bà H. đi làm về muộn, cần nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục công việc, nhưng thường xuyên bị tiếng nhạc làm phiền.

Bà H. mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, yêu cầu cơ sở kinh doanh giảm âm lượng để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

“Họ kinh doanh thì cũng phải để người dân được nghỉ ngơi, chứ âm thanh như vậy ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh quá nhiều”, bà H. bày tỏ.

Liên quan vụ việc, Công an phường Phú Thạnh từng chỉ đạo cảnh sát khu vực làm việc với bà L.T.P. (SN 1979, chủ cơ sở). Bà P. cam kết không mở nhạc lớn tiếng gây ồn ào và tắt nhạc trước 22h hàng ngày, không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh; đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định của địa phương.