Đang tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

15h, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong những ngày xét xử vụ án, bà Kim Tiến nhiều lần thể hiện sự day dứt, ăn năn khi nhắc tới những sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bị đình trệ suốt nhiều năm, gây thất thoát và lãng phí lớn cho Nhà nước.

Tại tòa, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế trong giai đoạn triển khai dự án và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm đã xảy ra, đồng thời cho rằng đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư công.

Bà Kim Tiến khai, khi quyết định triển khai xây dựng Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 mục tiêu của Bộ Y tế là hình thành các cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, giảm tải cho tuyến trung ương, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân.

Song quá trình thực hiện đã phát sinh hàng loạt vi phạm từ khâu lựa chọn nhà thầu, tư vấn đến quản lý dự án, khiến công trình kéo dài hơn một thập kỷ vẫn chưa thể hoàn thành.

Nữ bị cáo trình bày, bản thân luôn tin tưởng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) và các đơn vị tham mưu đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

Do tin tưởng cấp dưới và các đơn vị chuyên môn, bà đã ký nhiều quyết định phê duyệt liên quan tới dự án mà không phát hiện hết sai phạm.

Trước tòa, cựu Bộ trưởng nhiều lần bày tỏ sự đau xót khi hai bệnh viện nghìn tỷ chưa thể đưa vào hoạt động đúng kế hoạch.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo cho rằng điều day dứt nhất không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn là việc người dân mất đi cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, nếu hai dự án hoàn thành đúng tiến độ từ nhiều năm trước, sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân được cứu chữa kịp thời, đặc biệt tại khu vực phía Nam Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Luật sư bào chữa cho bà Tiến cho biết thân chủ không quanh co, né tránh trách nhiệm mà luôn hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo và thể hiện thái độ ăn năn. Cựu Bộ trưởng cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu, tiền nhận từ cấp dưới để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong lời nói sau cùng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến mong Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh, động cơ thực hiện dự án vì mục tiêu phục vụ người dân, đồng thời cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm có cơ hội khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.