Cựu Bộ trưởng Kim Tiến tự nguyện nộp toàn bộ tiền hưởng lợi 7,5 tỷ đồng

Sáng 21/5, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Cựu Bộ trưởng dính loạt sai phạm do tin tưởng cấp dưới

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò là người đứng đầu Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của ngành, trong đó có việc quản lý thực hiện dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo đã ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt Bộ Y tế làm chủ đầu tư dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo Kim Tiến có trách nhiệm ký quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và kết quả thẩm định của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại diện VKS đánh giá, do tin tưởng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình lựa chọn nhà thầu, cho phép thuê tư vấn nước ngoài lập dự án nên bị cáo Kim Tiến đã ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu nước ngoài và phương án thiết kế kiến trúc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.

Bị cáo cũng bị xác định có sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án do tin tưởng vào kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn.

“Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và đúng quy định pháp luật trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến quá trình thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, dự án đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước 803 tỷ đồng”, đại diện VKS nhấn mạnh.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Tiến thành khẩn khai báo, nộp số tiền khắc phục "khủng"

Dù đề nghị mức án nghiêm khắc, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cụ thể, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ 7,5 tỷ đồng hưởng lợi và nộp thêm 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, tổng cộng 24,5 tỷ đồng.

“Bị cáo là người tích cực nhất và nộp số tiền khắc phục nhiều nhất trong số các bị cáo”, đại diện VKS nêu.

Ngoài ra, quá trình điều tra, bị cáo được xác định đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án; từng có nhiều thành tích trong công tác, được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cùng nhiều huân chương lao động,...

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đánh giá tổng thể vụ án, VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng cho rằng cần cân nhắc nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án.

Theo VKS, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Hai dự án được Bộ Y tế phê duyệt cuối năm 2014 với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Nhà nước vẫn dành nguồn ngân sách rất lớn để đầu tư hệ thống y tế hiện đại phục vụ người dân.

Đại diện VKS nhấn mạnh, nguồn vốn của dự án là ngân sách Nhà nước nên việc quản lý, sử dụng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Song trong quá trình triển khai, một số cá nhân đã làm trái quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng, ký kết hợp đồng khiến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.