Dân gửi hình ảnh ô tô vi phạm đến Zalo của Cục CSGT, nữ tài xế bị xử phạt

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã xử lý một nữ tài xế điều khiển ô tô đi không đúng làn đường. Tài xế vi phạm là bà L.T.P. (SN 1996, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Ô tô đi sai làn đường (Ảnh: Cắt từ clip camera hành trình người dân cung cấp).

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận thông tin từ Cục CSGT chuyển đến, phản ánh ô tô biển kiểm soát 74A-359.xx đi không đúng làn đường tại nút giao Hùng Vương - Ngô Quyền, phường Đông Hà.

Phản ánh vi phạm nêu trên được người dân gửi đến Cục CSGT qua ứng dụng Zalo. Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ và mời tài xế vi phạm làm việc.

Tài xế đã thừa nhận vi phạm như nội dung phản ánh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tài xế P. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.