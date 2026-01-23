Dừng ô tô giữa đường, tài xế bị xử phạt sau phản ánh của người dân

Ngày 22/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế N.B.S. (SN 1997, trú tại phường Quy Nhơn, Gia Lai) về hành vi dừng, đỗ ô tô không đúng quy định trên đường phố tại phường Quy Nhơn Nam, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Trước đó, ngày 21/1, Fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) đăng tải clip và thông tin phản ánh một ô tô dừng, đỗ giữa đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam).

Ô tô dừng giữa đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) vào tối 16/1 (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông).

Sau khi đăng tải, clip thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi dừng, đỗ xe tùy tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo nội dung phản ánh, vụ việc được người dân quay clip và gửi qua ứng dụng VNeTraffic của Bộ Công an. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm việc với người liên quan.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác định sự việc xảy ra vào lúc 23h49 ngày 16/1, trước một quán nhậu trên đường Nguyễn Trung Tín. Ô tô vi phạm mang biển kiểm soát 77A-371.xx do tài xế N.B.S. điều khiển.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế S. thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản về lỗi dừng xe không sát lề đường bên phải theo chiều đi. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 700.000 đồng theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân do Cục CSGT chuyển đến. Việc xử lý nghiêm nhằm tăng tính răn đe, kéo giảm vi phạm và góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.