Lập biên bản tài xế lái xe biển xanh chở người "làm xiếc" trên quốc lộ

Ngày 7/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế điều khiển xe biển xanh chở người phía sau thùng, di chuyển như “làm xiếc” trên đường.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mời ông N.D.Đ. (SN 1971, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đến làm việc về hành vi điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 14, phía sau thùng xe chở người bám trên trụ sắt, vươn cao khi xe đang di chuyển, gây mất an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tài xế điều khiển xe biển xanh (Ảnh: Chí Anh).

Tại buổi làm việc, ông Đ. thừa nhận đã điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Hà, để thực hiện nhiệm vụ treo cờ, biểu ngữ. Tuy nhiên, do bất cẩn, những người phía sau thùng xe không chờ phương tiện dừng lại mà vừa treo cờ, biểu ngữ khi phương tiện đang di chuyển, gây mất an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với ông Đ. về lỗi chở người trên thùng xe trái quy định. Với lỗi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cảnh người đàn ông ôm trụ sắt, vươn lên cao như làm xiếc khi xe đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đã thông tin, trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên thùng xe tải biển xanh, ôm trụ sắt, đu người ra ngoài như “làm xiếc” khi phương tiện đang lưu thông.

Hình ảnh nêu trên khiến dư luận lo lắng về an toàn giao thông cho người thực hiện công việc và phương tiện lưu thông trên đường.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, đoạn đường mà chiếc ô tô tải này di chuyển thuộc quốc lộ 14, địa phận xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.