Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị phạt 7 năm tù

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết cho 28 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Công bố bản án, HĐXX cho biết hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân, làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

“Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng", HĐXX nhấn mạnh.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Về các tình tiết giảm nhẹ, TAND TP Hà Nội đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận mức án 3 năm tù; ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, nhận 3 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị phạt 2 năm tù.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ, tổng hình phạt 8 năm, 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo tội Đưa hối lộ, HĐXX phạt Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thanh, cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, 5 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao, 5 năm tù.