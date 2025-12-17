Cựu Phó Chánh án chạy án: “Bài học ê chề cho cả cuộc đời”

Sau 3 ngày xét xử, sáng 17/12, TAND TP Hà Nội cho 28 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Là người trình bày đầu tiên, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định không nhận số tiền hối lộ 80 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), người được xác định có vai trò môi giới.

Bị cáo Hoàng gửi lời xin lỗi tới ngành tòa án, chia sẻ rằng trong suốt 40 năm công tác tại nhiều đơn vị, có hơn 20 năm làm việc xa gia đình, nhiều lần bị đột quỵ, một mình chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, chỉ vì sai lầm ở thời điểm hiện tại, ông phải đứng trước vành móng ngựa.

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời”, ông Phạm Tấn Hoàng nói, đồng thời xin tòa cho hưởng án treo để có cơ hội về chăm sóc gia đình và điều trị bệnh tim.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Cùng bị xét xử trong vụ án, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, trình bày ngắn gọn, thừa nhận sự ân hận khi cho rằng 20 năm phấn đấu trong ngành “đổ sông đổ bể”, chỉ vì phút giây nể nang.

Theo cáo buộc, ông Cường nhận hối lộ tổng cộng 970 triệu đồng để can thiệp vào 5 vụ án.

Tuy nhiên, bị cáo khai rằng việc nhận tiền có báo cáo và được cấp trên đồng ý, đồng thời số tiền này sau đó được chia lại cho lãnh đạo. Trong bản luận tội, ông Cường bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù, cao nhất trong nhóm tội Nhận hối lộ.

“Mấy chục năm công tác không tránh khỏi việc bạn bè, người quen nhờ vả. Vì nể nang nên tôi giúp, nhưng giúp xong mới nhận ra là sai”, ông Phạm Việt Cường nói.

Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết có hơn 15 năm công tác trong ngành tòa án, trong đó 14 năm làm việc tại TAND Tối cao với vai trò giúp việc lãnh đạo. Khi được điều động về tỉnh Vĩnh Phúc, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí quản lý tại TAND tỉnh.

Theo bị cáo Cẩn, hành vi vi phạm xuất phát từ sự nể nang trong quan hệ đồng nghiệp. Ông bày tỏ sự ân hận, day dứt và xấu hổ, gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo TAND Tối cao, TAND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng nghiệp.

Kết thúc phần nói lời sau cùng, bị cáo Cẩn đồng tình với quan điểm bào chữa của luật sư, đề nghị HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ đã được trình bày trong quá trình tranh luận.

“Xin HĐXX tuyên cho bị cáo mức án thấp hơn so với đề nghị của đại diện VKS, cho bị cáo được hưởng mức án bằng thời hạn tạm giam”, cựu Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc nói. Trước đó, ông Cẩn bị đề nghị phạt 5-6 năm tù tội Môi giới hối lộ.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (bị đơn trong một vụ án dân sự) khi đứng trên bục khai báo đã bật khóc, cho rằng chính vụ tranh chấp dân sự tại Đà Nẵng khiến bị cáo mất tài sản, phải thuê lại chính căn nhà của mình để sinh sống.

Theo lời Hà, chuỗi bi kịch pháp lý dẫn đến việc phải đứng trước tòa hôm nay cũng bắt nguồn từ vụ án dân sự nói trên.

“Suốt nhiều tháng bị tạm giam trong trại giam của quân đội, bị cáo luôn sống trong ân hận… Mong HĐXX và VKS cho bị cáo một bản án êm đẹp nhất”, bà Hà trình bày.

Với cáo buộc Đưa hối lộ, bà Hà bị VKS đề nghị phạt 24-30 tháng tù.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác cũng xin tòa xem xét khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm trở về với xã hội, có cơ hội chăm sóc gia đình và các con nhỏ.

Dự kiến chiều 24/12, HĐXX sẽ tuyên án đối với các bị cáo.