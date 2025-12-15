Dẫn giải các bị cáo trong đường dây chạy án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Sáng 15/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số cơ quan liên quan.

Lúc 8h15, các bị cáo được dẫn giải đến tòa.

Các bị cáo được đưa vào tòa từ hướng dưới hầm gửi xe.

Trong vụ án này, cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Có 28 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ.

Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư...

Ngoài ông Cường, các bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ còn có Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi), cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ); Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk.

Ở nhóm tội Môi giới hối lộ có Lê Phước Thạnh (57 tuổi), cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ); Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu Phó Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ)...

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo trên có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, hành vi đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trong thời gian dài, trên phạm vi rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với số tiền lớn.

Từ hành vi môi giới hối lộ, bị cáo Nguyễn Thị Nga đã nhận hơn 8,6 tỷ đồng.

Các bị cáo hầu tòa sáng 15/12. Bị cáo Phạm Việt Cường - cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng - đứng hàng đầu, thứ 5 từ trái qua (tay cầm khẩu trang). (Ảnh: Phùng Nam).

Phiên tòa sáng nay được thắt chặt an ninh.