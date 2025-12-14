Xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND cấp cao ở Đà Nẵng

Ngày mai (15/12), Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số cơ quan liên quan.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã có quyết định mở phiên tòa vào ngày 18/11. Tuy nhiên, do thời điểm đó, bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985) phải điều trị tại bệnh viện, không thể có mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố về tội đưa hối lộ.

Vụ án này có 28 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ.

Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư,...

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường (Ảnh: Đ.N.).

Theo cáo trạng, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng.

Các bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cụ thể, ông Phạm Việt Cường đã nhận hối lộ 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS-DS của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-ST của TAND thành phố Đà Nẵng, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là vụ án dân sự giữa nguyên đơn N.T.T.H và bị đơn N.T.A, Đ.T.N.

Ông Cường còn nhận hối lộ 150 triệu đồng để thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 100 triệu đồng để hứa giúp bị cáo được hưởng án treo về tội đánh bạc trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Một cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng khác là ông Phạm Tấn Hoàng cũng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Cụ thể, cáo trạng cáo buộc ông Hoàng thông qua môi giới đã nhận hối lộ số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án.

Trong vụ án, còn nhiều bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên thi hành án, đương sự, người nhà đương sự… đã có hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ.