Cứu nam sinh ở Hà Nội bị thao túng, tự bắt xe đi Tây Ninh để sang Campuchia

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Phú Diễn vừa giải cứu một nam sinh viên suýt bị “bắt cóc online” sang Campuchia.

Theo cơ quan chức năng, sáng 30/9, Công an phường Phú Diễn nhận được thông tin của gia đình V. (18 tuổi, sinh viên ở Hà Nội) về việc nhận được điện thoại của đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc V..

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, gia đình đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ sự việc.

Công an phường Phú Diễn bàn giao V. cho gia đình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến trưa 1/10, Công an phường Phú Diễn cùng Công an xã Đại Thanh tìm thấy V. đang đi bộ trên đường 70. Thời điểm phát hiện, V. có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ. Lực lượng công an đã kịp thời trấn an, động viên tinh thần và đưa V. về trụ sở.

Tại cơ quan công an, V. cho biết tối 29/9, nam sinh nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hợp tác điều tra một vụ án.

V. sau đó bị dẫn dắt, thao túng tâm lý để tống tiền gia đình. Do lo sợ, V. đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, là sẽ bắt xe khách vào TPHCM, rồi di chuyển lên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia.

Trước tình trạng nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.