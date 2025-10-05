Được giải cứu nhiều lần, người đàn ông vẫn vượt biên qua khu Tam Thái Tử

Ngày 5/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Đăng (41 tuổi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Theo công an, tháng 5/2023, Đăng lên mạng xã hội tìm việc và được một người chưa rõ lai lịch hướng dẫn sang Campuchia làm thuê cho công ty chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến với mức lương 700 USD/tháng.

Đăng bị công an khởi tố vì liên tục vi phạm xuất nhập cảnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Đăng tự đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) làm thủ tục xuất cảnh. Tại Campuchia, người này được nhận vào làm việc cho công ty trên.

Đến ngày 17/8/2023, do bị mất hộ chiếu, Đăng trở về Việt Nam và bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài lập biên bản, xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng về hành vi không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khi người có thẩm quyền yêu cầu.

Ngày 11/9/2023, sau khi làm lại hộ chiếu, Đăng tiếp tục xuất cảnh sang khu Tam Thái Tử (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) để làm việc cho công ty đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, do áp lực công việc và bị chủ đe dọa bán sang công ty khác, Đăng gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Ngày 11/3/2025, Đăng được bàn giao về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tuy nhiên, ngày 25/3, Đăng lại thông qua mạng xã hội để tìm việc và tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Svay Rieng, làm việc cho công ty chuyên hoạt động lừa đảo trên mạng.

Tại đây, Đăng bị hạn chế đi lại, bị đe dọa. Không chịu nổi, Đăng bỏ trốn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cầu cứu. Ngày 24/5, Đăng được bàn giao về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đồn Biên phòng Cửa khẩu xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 5/7, Đăng tiếp tục sang Campuchia lần thứ tư, trở lại Svay Rieng để làm thuê cho người nước ngoài. Người này bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng và bị đe dọa bán sang công ty khác.

Ngày 9/9, Đăng được giải cứu, bàn giao về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Đồn Biên phòng tiếp tục lập biên bản về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét hành vi vi phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài đã khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.