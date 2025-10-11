Công an giải cứu 2 sinh viên bị “bắt cóc online”

Ngày 11/10, Công an Đà Nẵng cho biết từ cuối tháng 9, Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị phối hợp điều tra, truy xét và giải cứu 2 sinh viên bị "bắt cóc online".

Nạn nhân đầu tiên là sinh viên P.N.T. (SN 2006, trú tại Huế, tạm trú phường Hải Châu). T. bị các đối tượng giả danh cán bộ công an, dựng kịch bản liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu "hợp tác điều tra trực tuyến để chứng minh vô tội".

Công an làm việc với nam sinh viên bị “bắt cóc online” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Với giọng điệu đe dọa, cùng "giấy tờ công vụ" và "lệnh triệu tập" giả mạo gửi qua Zalo, nhóm tội phạm đã khiến T. tin tưởng tuyệt đối. Nạn nhân bị buộc cài đặt ứng dụng Zoom, bật camera 24/24h và chia sẻ toàn bộ màn hình điện thoại, giúp các đối tượng kiểm soát hoàn toàn hoạt động cá nhân và tài khoản mạng xã hội.

Sau khi thao túng tâm lý, chúng gửi "quyết định trúng học bổng du học Canada" giả mạo, đánh vào ước mơ học tập ở nước ngoài của sinh viên để dụ gia đình chuyển tiền chứng minh tài chính.

Khi gia đình không đồng ý, các đối tượng chuyển sang khủng bố tinh thần bằng việc ép T. tự quay video, chụp hình giả cảnh bị trói, bị bắt cóc rồi gửi về cho gia đình nhằm tống tiền. Cả gia đình hoảng loạn, tin rằng T. bị bắt cóc thật.

Nhờ thông tin kịp thời, lực lượng công an phối hợp khẩn trương xác minh, truy tìm dấu vết, xác định T. đang bị thao túng tại một nhà nghỉ trên đường Lê Thánh Tôn. Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, giải cứu nạn nhân an toàn, ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, nữ sinh viên T.N. (SN 2005, trú tại Tam Kỳ, tạm trú phường An Hải) cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò tương tự. Một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo N. có liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu phối hợp điều tra.

Công an phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, làm việc với một nữ sinh bị “bắt cóc online” (Ảnh: Công an phường Hương Trà).

Chúng yêu cầu N. thuê phòng trọ, tự cô lập bản thân, không liên lạc với gia đình, bạn bè, đồng thời gửi 500.000 đồng "hỗ trợ thuê phòng và ăn uống" để tạo cảm giác "điều tra thật".

Sau khi chiếm được lòng tin, nhóm lừa đảo tiếp tục tung ra "thông báo học bổng quốc tế" giả mạo mang danh nhà trường, yêu cầu gia đình chuyển tiền chứng minh tài chính để hoàn tất hồ sơ du học.

Không chút nghi ngờ, cha mẹ của N. đã lần lượt chuyển tổng cộng 320 triệu đồng vào 2 tài khoản khác nhau do các đối tượng cung cấp. Chỉ đến khi nhà trường xác nhận thông báo học bổng là giả, gia đình mới bàng hoàng phát hiện bị lừa. N. được lực lượng công an giải cứu an toàn khi đang ở trong tình trạng suy sụp tinh thần và vẫn tin rằng mình "đang bị điều tra".

Công an Đà Nẵng cho biết, dù đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song vẫn còn nhiều người nhẹ dạ, mất cảnh giác trước những cuộc gọi giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc cơ quan điều tra.

Cơ quan công an khẳng định không làm việc qua Zalo, Messenger hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền "chứng minh vô tội". Khi nhận được những thông tin, cuộc gọi khả nghi, người dân cần bình tĩnh, xác minh ngay với cơ quan công an hoặc nhà trường, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ trên mạng.