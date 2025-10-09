Giải cứu thiếu nữ Quảng Trị bị bắt cóc, bán vào khu tự trị ở Campuchia

Ngày 9/10, tin từ Công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã giải cứu thành công một cô gái bị bắt cóc khi đi làm việc tại Campuchia. Nạn nhân là chị Đ.T.V. (SN 2005, trú tại xã Tuyên Phú).

Theo cơ quan công an, chị V. làm việc ở Campuchia, thường xuyên đi về qua biên giới. Ngày 9/9, chị V. từ Việt Nam sang Campuchia và tự thuê taxi đến nơi làm việc, bất ngờ bị tài xế chở đến nơi vắng người, tịch thu điện thoại, ép qua xe khác rồi bán vào khu tự trị giáp biên giới Campuchia - Thái Lan.

Cô gái cùng người thân đến cảm ơn cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Phú).

Tại khu tự trị, chị V. bị ép làm các công việc khác nhau, thường xuyên bị đánh đập. Chị V. sau đó đã cầu xin được gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Được nhóm người ở khu tự trị đồng ý, chị V. liên lạc với gia đình, trình bày sự việc để cầu cứu sự hỗ trợ từ cơ quan công an.

Nhận định đây là một vụ bắt cóc manh động, xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công an xã Tuyên Phú đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an xã Tuyên Phú khẩn trương thảo luận, nắm chắc tình hình và phối hợp tìm cách giải cứu nạn nhân.

Cô gái viết thư tay, cảm ơn lực lượng công an (Ảnh: Công an Tuyên Phú).

Công an xã Tuyên Phú đã kết nối, làm việc với quản lý khu tự trị và đưa được chị V. trở về Việt Nam an toàn. Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm, mưu trí của lực lượng công an, chị V. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn Công an xã Tuyên Phú.

Công an xã Tuyên Phú cũng cảnh báo người dân khi ra nước ngoài cần cảnh giác và có biện pháp tự bảo vệ bản thân, tránh các rủi ro có thể xảy ra.