Cựu giám đốc trung tâm dạy lái xe ở TPHCM khai lý do cấp khống chứng chỉ

Chiều 10/3, phiên tòa xét xử loạt lãnh đạo, nhân viên của các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (TPHCM) bước vào phần xét hỏi.

Mở đầu phiên làm việc, HĐXX thẩm vấn các bị cáo liên quan sai phạm tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, nơi được xác định cấp khoảng 3.800 chứng chỉ đào tạo lái xe trái phép trong tổng số gần 16.000 chứng chỉ của toàn vụ án.

Bị cáo Hồ Văn Búp (Ảnh: Xuân Duy).

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bị cáo Hồ Văn Búp, cựu giám đốc trung tâm, cho biết, được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ tháng 10/2021.

Chủ tọa dẫn lại cáo trạng nêu trong thời gian điều hành trung tâm, bị cáo đã chỉ đạo thực hiện nhiều sai phạm như không tổ chức học tập trung, không đào tạo thực hành đầy đủ, nhưng vẫn cho học viên dự thi; thậm chí có trường hợp học viên không dự thi, nhưng vẫn được ký khống sổ sách, bài thi để cấp chứng chỉ. Tòa yêu cầu làm rõ chủ trương này xuất phát từ thời điểm nào.

Bị cáo Búp khai rằng cách làm trên đã có từ thời giám đốc tiền nhiệm, còn việc người này có bị truy tố hay không thì bị cáo không rõ.

Theo lời khai, khi về nhận nhiệm vụ, bị cáo được cấp phó là Nguyễn Văn Dương (phó giám đốc) đề xuất tiếp tục thực hiện cách làm này và trực tiếp chỉ đạo, còn bị cáo chỉ đồng ý cho triển khai.

Bị cáo Búp khai rằng, việc không tổ chức đào tạo tập trung xuất phát từ sự cạnh tranh giữa các trung tâm đào tạo lái xe; nếu không làm như vậy thì không có học viên và không có nguồn thu.

Theo cơ quan tố tụng, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,6 tỷ đồng.

Bị cáo cũng thừa nhận đã chỉ đạo chi hoa hồng cho người môi giới học viên. Để hợp thức hóa khoản chi này, ông sử dụng 13,3 tỷ đồng tiền xăng dầu lẽ ra cấp cho giáo viên thực hành, đồng thời chỉ đạo cấp dưới mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu để đưa vào hồ sơ tài chính.

Ngoài ra, cựu giám đốc trung tâm còn khai rằng khi Cục Thuế cử đoàn thanh tra làm việc, bị cáo đã đề xuất chi tiền cho cán bộ để nhờ bỏ qua và hỗ trợ xử lý hồ sơ. “Đáng lẽ bị cáo phải ký hợp đồng dịch vụ xử lý hồ sơ thuế chứ không phải nhờ cán bộ thuế”, ông Búp trình bày.

Tuy nhiên, khi chủ tọa chất vấn về 1,5 tỷ đồng đưa cho hai cán bộ thuế, trong đó ngoài tiền nhờ đóng thuế hộ và phí dịch vụ còn hơn 446 triệu đồng mà hai người chiếm hưởng, bị cáo Búp đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Ông Búp cũng khai tại trung tâm có chủ trương thu thêm 500.000 đồng đối với học viên muốn học nhanh, thi nhanh. Chủ trương này đã có từ trước khi bị cáo nhận nhiệm vụ, và thực tế có hồ sơ thu tới 1,5 triệu đồng.

Theo kế hoạch, ngày 11/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc các trung tâm đào tạo khác; phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/3.