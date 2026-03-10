Đường dây cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho 16.000 người ở TPHCM

Ngày 10/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) và bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) về các tội Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Bị cáo Hồ Văn Búp (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan đến vụ án, 28 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một trong các tội: Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; hoặc Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 20/3. Thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TPHCM tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm bà Trần Thị Liên, ông Mai Hoàn Đông và bà Lê Trương Hà Linh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/4/2023, Mai Thị Bích Hồng, nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, có đơn tự thú về hành vi gian dối, kê khống học phí đào tạo lái xe, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên.

Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng nộp đơn tự thú, thừa nhận đã mạo danh Lê Sơn Tùng (con trai mình) để ký khống hợp đồng giảng dạy, bảng kê nhận tiền thỉnh giảng, phiếu xăng… nhằm chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Từ các đơn tự thú này, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và các trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe

Kết quả điều tra cho thấy Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải được Sở Giao thông Vận tải TPHCM (cũ) cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ôtô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc, ông Hồ Văn Búp đã chỉ đạo trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số lượng học viên trượt cao khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm mạnh, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 11/2021, Nguyễn Văn Dương đề xuất phương án không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được ông Búp và các cấp dưới thống nhất thực hiện.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung mà phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm để học viên ký khống; thậm chí có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy nhằm cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, ông Búp bị cáo buộc đã chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, ông này thu lợi bất chính gần 13 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Búp còn bị cáo buộc đã đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm; trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn.

Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số người được cấp chứng chỉ sai quy định lên hơn 16.000 trường hợp.