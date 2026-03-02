Giám đốc trung tâm ở TPHCM chi tiền để né truy thu hơn 40 tỷ đồng

Theo cáo trạng, ngày 27/6/2022, Cục Thuế TPHCM (cũ) thành lập đoàn kiểm tra thuế tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải (Trung tâm) đối với giai đoạn 2012-2021, thời hạn 10 ngày làm việc. Đoàn kiểm tra gồm Trần Ngọc Nhân (kiểm tra viên, trưởng đoàn) và Trần Thị Thanh An (chuyên viên), đều thuộc Cục Thuế TPHCM (cũ).

Trước đó, An là người phụ trách địa bàn của Trung tâm, đã yêu cầu Ngô Thị Hân Ly (kế toán trưởng) cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán từ năm 2008 đến 2021 để phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời cho Ly số điện thoại của Nhân để gửi dữ liệu. Từ ngày 13/4 đến 10/5/2022, Ly đã gửi các tài liệu kế toán cho Nhân qua email.

Bị cáo Hồ Văn Búp (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 20/6/2022, Nhân và An đến làm việc tại Trung tâm. Tại phòng làm việc của Giám đốc Hồ Văn Búp, hai cán bộ thuế thông báo phát hiện nhiều sai phạm trong kê khai thuế, với số tiền có thể bị truy thu hơn 40 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, sau đó ông Búp đề nghị “chung chi” để được bỏ qua các sai phạm, tránh bị truy thu số tiền lớn. Nhân và An đồng ý nhận một tỷ đồng nhằm bỏ qua các lỗi về thuế, đồng thời hướng dẫn hợp thức hóa việc giải trình chênh lệch thu, chi.

Sau buổi làm việc, Búp nói với Nguyễn Văn Dương (phó giám đốc) và Ngô Thị Hân Ly rằng đoàn kiểm tra yêu cầu 1,6 tỷ đồng mới “bỏ qua toàn bộ sai phạm”. Ông chỉ đạo rút tiền tiết kiệm và gom tiền mặt từ nguồn tiền bị xác định là “kê khống” tiền xăng của giáo viên thực hành để chi trả.

Trưa 27/6/2022, Ly cùng thủ quỹ đến ngân hàng rút ba sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn một tỷ đồng, sau đó nhận thêm tiền từ Dương để đủ 1,6 tỷ đồng (32 cọc, mỗi cọc 50 triệu đồng) và giao cho Búp tại phòng làm việc.

Cùng ngày, khi Nhân và An đến, Búp đưa cho An một túi tiền một tỷ đồng (20 cọc, mỗi cọc 50 triệu đồng) và nói: “Trong, ngoài gì thì cũng nhờ em giúp anh”.

Kết quả điều tra xác định, trong một tỷ đồng này có 446 triệu đồng là tiền hối lộ; 114 triệu đồng là tiền thuế phải nộp; 440 triệu đồng còn lại được xác định là tiền thuê dịch vụ kế toán.

Ngày hôm sau, Nhân gửi email cho Ly các tài liệu giải trình chênh lệch thu, chi để in và ký xác nhận. Đến ngày 1/7/2022, An đưa lại cho Ly 114 triệu đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Sau đó, Búp thông báo với Dương và Ly rằng thực tế chỉ đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuế, và sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả 600 triệu đồng còn lại.

Ngoài hành vi trên, ông Hồ Văn Búp còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký của giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy, qua đó cấp chứng chỉ trái quy định cho 3.854 học viên, gây thiệt hại cho Trung tâm 14,6 tỷ đồng.

Bị cáo cũng bị cáo buộc mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ giảng dạy thực hành, thu lợi bất chính 12,9 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Với các hành vi trên, ông Hồ Văn Búp sẽ bị TAND TPHCM xét xử vào ngày 10/3 về các tội Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan vụ án, Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An bị truy tố, xét xử về tội Nhận hối lộ.