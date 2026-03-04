Hơn 2.200 học viên lái xe ở TPHCM chi tiền để học nhanh, thi nhanh

Ngày 10/3, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc trung tâm) và các đồng phạm về tội Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và Đưa hối lộ.

Đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Búp cùng 7 đồng phạm. Trải qua nhiều lần trả hồ sơ, điều tra bổ sung, số lượng người bị xét xử trong vụ án này là 30 bị cáo.

Các bị cáo trong vụ án (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cáo trạng, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT được Sở GTVT TPHCM (nay là Sở Xây dựng) cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, sau khi ông Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc, trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số học viên trượt sát hạch nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm. Trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Tháng 11/2021, ông Nguyễn Văn Dương (phó giám đốc) đề xuất không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được ông Búp và các cấp dưới thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung; ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao nhiệm vụ đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, ông Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, ông này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Búp cùng các đồng phạm còn bị cáo buộc đã dùng hơn 13 tỷ đồng tiền xăng dầu (lẽ ra phải phát cho giáo viên thực hành) để chi cho những người môi giới mang hồ sơ đến cho trung tâm và các mục đích cá nhân khác.

Ông Búp chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hợp đồng mua bán xăng dầu khống với các doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ thanh quyết toán, che giấu sai phạm.

Cơ quan chức năng còn phát hiện ông Búp cho phép nhân viên đào tạo thu phí 500.000 đồng trên mỗi hồ sơ nếu học viên có nhu cầu "học nhanh, thi nhanh". Tổng cộng, trung tâm đã thu hơn 1,1 tỷ đồng tiền phí này của hơn 2.230 học viên.

Trong phạm vi vụ án này, nhà chức trách cáo buộc loạt bị cáo thuộc 4 trung tâm khác của Trường Cao đẳng GTVT III cũng có hành vi cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên khác.