"Thói quen" nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Bộ Y tế bắt đầu như thế nào?

Trong vụ án Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ y tế và các công ty có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng.

Chi phí "bôi trơn"

Theo kết luận điều tra, trong Nghị định 15/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, Nghị định 15 cũng quy định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm phải có các bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố.

Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm, liều sử dụng hằng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu.

Bị can Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an).

Vì vậy, hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm của doanh nghiệp thường không đạt, phải sửa đổi nội dung, cung cấp bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Theo kết luận, để tránh việc công bố sản phẩm bị kéo dài, dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ công bố sản phẩm đã chủ động đề nghị đưa từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/hồ sơ (trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ) ngoài lệ phí phải nộp theo quy định cho các chuyên viên để được hướng dẫn các nội dung trong hồ sơ cho phù hợp.

Từ đó, quá trình thẩm định để sớm được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được đẩy nhanh.

Các chuyên viên báo cáo nội dung này cho lãnh đạo Phòng, Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, sau đó lãnh đạo Phòng, Trung tâm báo cáo xin ý kiến và được ông Nguyễn Thanh Phong đồng ý chủ trương, cho phép chuyên viên, nhân viên Cục ATTP nhận tiền để hướng dẫn, giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm cho các doanh nghiệp, cá nhân.

Đồng thời, ông Phong cũng thống nhất chủ trương chia số tiền đã nhận trái quy định của các tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm theo một cơ chế.

"Barem" chia tiền

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Phong được chia khoảng từ 2,5 triệu đồng/hồ sơ đến 3 triệu đồng/hồ sơ, đối với hồ sơ do Trung tâm thẩm xét; 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ đối với hồ sơ do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Kiểm nghiệm thẩm xét và 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ đối với hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp Phó Cục trưởng trực tiếp ký Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì Phó Cục trưởng sẽ nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong sẽ chỉ nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Ảnh: BYT).

Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm nhận 500.000-1 triệu đồng/hồ sơ.; Chuyên viên thẩm xét 1 nhận 700.000-1 triệu đồng/hồ sơ; Chuyên viên thẩm xét 2 nhận 300.000-500.000 đồng/hồ sơ.

Sau khi được lãnh đạo Cục đồng ý chủ trương trên, lãnh đạo Phòng và Trung tâm đã trao đổi để các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Trong quá trình thực hiện thẩm xét hồ sơ, các chuyên viên đã thỏa thuận, đề nghị các cá nhân làm dịch vụ công bố sản phẩm đưa cho các chuyên viên 5-10 triệu đồng/bộ hồ sơ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng, để được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Số tiền nhận được, chuyên viên sẽ giữ lại 1-1,5 triệu đồng/bộ hồ sơ, số tiền còn lại được chuyển về cho lãnh đạo Phòng, Trung tâm để tập hợp đưa cho ông Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo Cục được phân công ký giấy

Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/2/2018 đến 31/12/2024, trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, 31 chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 93,7 tỷ đồng của các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trong đó, ông Phong chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng, bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, nhận hơn 8 tỷ đồng.