Cán bộ quản lý dự án huyện bị bắt vì lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền

Quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một cán bộ tại Ban quản lý dự án huyện Tương Dương lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt giữ Phan Văn Tài (Ảnh: V.L).

Cụ thể, ngày 23/11, tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Tài (35 tuổi, trú tại khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương), là cán bộ kế hoạch của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Lực lượng công an đã khám xét và thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan tại nơi làm việc, nhà riêng của Phan Văn Tài.

Trước đó nhiều năm, trong quá trình triển khai đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn được cấp theo Nghị định 35/NĐ - CP năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Phan Văn Tài đã lập khống các hạng mục công trình thi công nhằm mục đích rút tiền cho cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Tài chiếm đoạt là hơn 250 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Phan Văn Tài (Ảnh: V.L).

Sau quá trình điều tra, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Tài.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.