Bịa chuyện nải chuối bằng vàng và màn kịch của 2 người phụ nữ

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Thủy (SN 1958, trú tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, trú tại xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2/2024 đến tháng 1, Thủy và Liên đã câu kết tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T. (SN 1968, trú tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng).

Hai đối tượng Thủy và Liên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thủy bịa đặt câu chuyện từ năm 2013, mình từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu giữ.

Sau nhiều lần thua kiện, Thủy dựng kịch bản nhờ lãnh đạo cấp cao can thiệp để thắng kiện và sắp được bồi thường số tiền lớn.

Để làm cho câu chuyện có vẻ thật, Thủy nói cần tiền “nộp thuế và phí bảo quản” trước khi giải ngân.

Liên được Thủy giao đóng vai “người đi nộp tiền tại ngân hàng”. Mỗi lần cả 2 gọi điện thoại trao đổi, Thủy cố tình để bà T. nghe, khiến bà tin tưởng và liên tục chuyển tiền hoặc đưa trực tiếp.

Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng, trong đó Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để ăn uống, đi lại. Đến nay, các đối tượng mới khắc phục được 250 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên, liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.