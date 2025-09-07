"Tranh thủ" cướp xe máy trên đường cầm dao đi chém người

Ngày 7/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thái Anh Tuấn (SN 1999, trú tại thôn Tiên Đõa, xã Thăng Trường, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Đây là đối tượng manh động, sử dụng dao khống chế, cướp xe máy và gây thương tích cho người dân.

Đối tượng Thái Anh Tuấn bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 29/8, Thái Anh Tuấn mang theo một con dao dài 31cm đi bộ đến nhà ông Hồ Đành (SN 1962, trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An, Đà Nẵng) để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 18h50 cùng ngày, khi đi đến đoạn ngã tư thôn Hưng Mỹ, Tuấn nghe tiếng xe máy chạy phía sau do anh Nguyễn Công Khải (SN 2003, trú xã Thăng Bình) điều khiển, chở vợ là chị Bùi Thị Hoàng Mỹ (SN 2005).

Nảy sinh ý định cướp tài sản, Tuấn chặn xe, dùng dao uy hiếp và hô “cướp đây”. Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Khải bỏ chạy, để lại xe máy cho Tuấn chiếm đoạt.

Sau đó, Tuấn điều khiển chiếc xe vừa cướp được đến nhà ông Hồ Đành, tiếp tục dùng dao đuổi chém ông và con trai ông là anh Hồ Văn Quốc (SN 1985). Hậu quả, anh Quốc bị thương ở cánh tay phải và ông Đành bị thương ở ngón tay trái.

Người dân đã kịp thời can thiệp, khống chế Tuấn và bàn giao cho lực lượng công an xử lý.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.