Hai thiếu niên khống chế nạn nhân vào hẻm, bịt mắt cướp dây chuyền

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ khống chế cướp tài sản xảy ra tại xã Thăng Phú vào ngày 5/9.

Lúc 17h45 ngày 5/9, Công an xã Thăng Phú tiếp nhận tin báo tố giác của anh N.T.T. và con trai là cháu N.P.L. (SN 2014, trú tại xã Thăng Phú) về việc bị 2 đối tượng khống, chế chiếm đoạt dây chuyền bằng bạc tại khu vực thuộc thôn Bình Quang, xã Thăng Phú, khoảng 15h35 cùng ngày.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, chỉ huy công an xã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh.

Đến 18h30 cùng ngày, công an xã đã xác định được 2 đối tượng chiếm đoạt dây chuyền của N.P.L. là N.T.A.K. (SN 2011) và N.V.L. (SN 2012), cùng trú tại xã Thăng Phú.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, khoảng 15h30 ngày 5/9, tại sân bóng trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Thăng Phú), L. nhìn thấy trên cổ của N.P.L. có đeo dây chuyền bạc nên đã trao đổi, bàn bạc và được K. đồng ý chiếm đoạt.

Sau đó ít phút, khi N.P.L. chở bạn đi về bằng xe máy điện, L. và K. cũng chở nhau bằng xe máy điện đi theo.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi đến trước Trạm Y tế xã Bình Quế (cũ), L. và K. đuổi kịp và ép xe N.P.L. vào lề. K. yêu cầu bạn đi cùng với N.P.L. xuống xe, sau đó buộc N.P.L. đi theo vào hẻm đường bê tông bên hông Trường Mẫu giáo Bình Quế.

Tại đây, L. bịt mắt nạn nhân để K. tháo dây chuyền bạc trên cổ. Sau đó, cả 2 mang đi bán cho tiệm vàng tại xã Thăng Điền được 550.000 đồng rồi chia nhau.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Cướp tài sản, Công an xã Thăng Phú đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.