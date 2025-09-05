Nhân viên bán bảo hiểm “thụt két” hơn 1,7 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Quang (38 tuổi), trú tại phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố, điều tra về cùng tội danh nêu trên.

Đối tượng Nguyễn Minh Quang bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, ngày 6/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thực hiện thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Tuy nhiên, từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang đã thu phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng nợ thẻ tín dụng, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, Quang không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang về tội Tham ô tài sản, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian xác minh, truy xét, ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang để phục vụ công tác điều tra.