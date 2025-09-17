Cướp tài sản ở Thanh Hóa, bị bắt tại Hà Nội

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Xuân Trường (SN 1996), trú tại phường Sầm Sơn và Nguyễn Văn Khiêm (SN 2004), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc tuyến đường Đại lộ Lê Lợi với mục đích cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Đặng Xuân Trường (trái) và Nguyễn Văn Khiêm (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 21h cùng ngày, Trường và Khiêm thấy một phụ nữ đeo túi xách đi xe máy, liền bám theo chờ thời cơ để cướp giật. Đến đoạn đường vắng thuộc phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, Trường điều khiển xe máy áp sát từ phía sau để Khiêm giật chiếc túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau nhiều ngày tích cực lần theo dấu vết, lực lượng cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Khiêm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội; đồng thời một mũi trinh sát khác cũng bắt giữ Đặng Xuân Trường tại nhà riêng.