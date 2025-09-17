Khởi tố người phụ nữ buôn bán cá thể rái cá vuốt bé quý hiếm

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (SN 1986, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cá thể rái cá vuốt bé quý hiếm đối tượng Huế đem đi bán bị công an phát hiện bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện Trần Thị Huế đang có hành vi vận chuyển trái phép một cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) từ Quảng Ngãi ra Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình điều tra, Trần Thị Huế đã khai, trước đây có mua của một người đàn ông không quen biết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi một con rái cá vuốt bé với giá 7 triệu đồng về để nuôi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây do không còn nhu cầu nuôi nên Huế có ý định mang bán cho người khác để lấy lại số tiền đã bỏ ra phục vụ việc sinh hoạt cá nhân.

Huế đã lên các trang mạng xã hội Facebook có liên quan đến rái cá để tìm những người có nhu cầu mua. Quá trình tìm kiếm, Huế đã trao đổi, thống nhất việc mua bán cá thể động vật quý hiếm này cho một tài khoản trên mạng với giá 20 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã bàn giao cá thể rái cá cho Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc, bảo tồn (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Trên đường vận chuyển cá thể rái cá từ Quảng Ngãi ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), khi qua khu vực nút giao đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đối tượng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cá thể rái cá quý hiếm sau đó được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương, phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc đặc biệt.