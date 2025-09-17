Núp bóng dịch vụ cấp hộ chiếu online để lừa đảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, từ ngày 1/6/2022 dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến chính thức được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tuy nhiên, do chưa nắm rõ quy trình, một số người dân vẫn tìm đến các dịch vụ khai hộ qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… với mong muốn được làm hộ chiếu nhanh chóng, tiện lợi, giao tận nhà.

Lợi dụng tâm lý đó, nhiều đối tượng núp bóng “dịch vụ cấp hộ chiếu online” để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, ảnh chân dung, mã OTP, email, tài khoản ngân hàng… rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích xấu.

Công an cảnh báo người dân về nhiều đối tượng núp bóng “dịch vụ cấp hộ chiếu online” để thực hiện hành vi lừa đảo (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Một số đối tượng khác quảng cáo nhận làm hộ chiếu online tại nhà, nhưng sau khi nhận tiền thì lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ thực hiện cấp hộ chiếu trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn).

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho các trang web, fanpage, dịch vụ trung gian không rõ nguồn gốc.

“Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mạo danh dịch vụ làm hộ chiếu online ngoài hệ thống chính thức. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ”, công an cho hay.

Công an nhấn mạnh việc cấp hộ chiếu online được thực hiện rộng rãi và có sự hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Người dân trên địa bàn Phú Thọ có thể đến công an cấp xã, bưu điện gần nhất hoặc trực tiếp liên hệ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Phú Thọ tại 3 khu vực để được hướng dẫn.

Cụ thể: Khu vực 1 tại khu 7, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (trụ sở Công an TP Việt Trì cũ); Khu vực 2 ở thôn Vị Trù, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ (trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũ); Khu vực 3 đại lộ Thịnh Lang, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trụ sở Công an TP Hòa Bình cũ).